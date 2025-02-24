Hediye gelen DNA testi hayatını altüst etti: 10'dan fazla kardeşi olduğunu öğrendi

Reddit’te “DNA testlerinden korku hikayeniz nedir?” başlığı altında deneyimlerini paylaşan bir kadın, Noel'de hediye gelen DNA testi kitinin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.



Kadın, teyzesinin ona aldığı testi yaptıktan sonra babasının biyolojik babası olmadığını öğrendiğini yazdı.



Gerçekler bununla da sınırlı kalmadı. Kadının gerçek babasının sperm donörü olduğu ve 10'dan fazla kardeşi olduğu ortaya çıktı.



The Mirror'da yer alan habere göre, ailesinin aylarca sonuçların yanlış olduğunu, yalancı olduğunu söylediğini belirten kadın, altı ayın sonunda gerçeği kabul ettiklerini aktardı. "Şimdi korkunç bir ilişkimiz var," ifadelerini kullandı.



Reddit kullanıcılarından bazıları kadına destek verirken, bazıları ise teyzesinin gerçeği bildiği konusunda şüphelerini dile getirdi.



Benzer bir deneyim paylaşan başka bir kullanıcı, "Biyolojik babamı böyle buldum. Karısı ailedeki herkesi teste soktu ve birkaç yıl sonra ben teste girdiğimde birden teyzem ve babam ortaya çıktı," dedi.