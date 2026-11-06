Hegseth hedefte. Seçim hezimetinin faturası ona mı kesilecek?

"SAVAŞ SUÇU SAYILABİLİR"

Hegseth, Amerikan siyasetinde, kendi partisi içinde bile karşıtları olan kutuplaştırıcı bir figür.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle azledilmesi için girişimde bulunmuştu.

Görevden alınmazsa bile 3 Ocak'tan itibaren Demokratların kontrolüne geçecek Kongre'de Savunma Bakanı Hegseth'i zor günler bekliyor. Demokrat Parti, Hegseth'i ve Pentagon'daki icraatlarını soruşturma sözü verdi. Bu soruşturmaların, İran Savaşı'nı yönetme biçiminden, Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere üst düzey askeri yetkilileri görevden uzaklaştırmasına kadar pek çok konuyu kapsayabileceğini belirtiyor.

Pete Hegseth'in Ukrayna politikası ve Latin Amerika'da uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gemilerin vurulması da soruşturma konusu olabilir. Bazı Demokratlar, bu saldırıların savaş suçu sayılabileceğini savunuyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne Demokrat Temsilci Adam Smith'in başkanlık etmesi bekleniyor. Smith, İran Savaşı ile ordunun "siyaset üstü temelinin" aşınması olarak nitelendirdiği duruma kadar pek çok konuda sıkı bir denetim sözü verdi.

SENATOYA DA ATANABİLİR

Uzun süredir dolaşan bir söylenti de Hegseth'in, Tennessee Valisi seçilen Senatör Marsha Blackburn'ün yerine Senato'ya atanması. Trump 'a bu konu da soruldu. "Benim haberim yok" dedi; ancak "Yaparsa çok popüler olur" diye de ekledi.

2006'da dönemin Cumhuriyetçi Başkanı George Bush da Irak Savaşı nedeniyle Kongre'yi kaybettiğinde Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'i hemen görevden almıştı.