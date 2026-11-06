Hegseth hedefte. Seçim hezimetinin faturası ona mı kesilecek?
06.11.2026 05:58
ABD'de Cumhuriyetçi Parti, seçim hezimetinin muhasebesine girişti. Seçmenin İran Savaşı'na tepkisini ortaya koyan sonuçlar, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasını gündeme getirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin ardından gözler Savunma Bakanı Pete Hegseth'e çevrildi. Seçim sonuçları, halkın İran Savaşı'na tepkili olduğunu ortaya koyunca Savunma Bakanı'nın görevde kalıp kalmayacağı gündeme geldi.
GÖREVDEN ALMAK ZORUNDA KALABİLİR
Başkan Donald Trump, Hegseth'i görevden alıp almayacağı sorulduğunda "hayır" yanıtını verdi. İran Savaşı'nın ateşli savunucusu Hegseth'in iyi iş çıkardığını söyledi. Ancak çeşitli kaynaklar, Trump'ın bu açıklamasına rağmen Hegseth'i görevden almak zorunda kalabileceği görüşünde. Trump'ın danışmanlarından biri, "Birinin İran Savaşı'ndan sorumlu tutulacağını ve bunun Trump olmayacağını" söyledi. Beyaz Saray'da, Hegseth'in yerine getirebilecek isimlerin tartışıldığı da gelen haberler arasında.
Pete Hegseth sosyal medyadan yayınladığı videoda azil sürecine rest çekti: "Bu, Başkan Trump'a karşı işe yaramadı, bana karşı da işe yaramayacak."
REST ÇEKTİ, İRAN SAVAŞINI SAVUNDU
Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medyadan yayınladığı video mesajında, Kongre'de kendisine yönelik azil girişimlerine karşı mücadele edeceğini söyledi. Hegseth, seçim sonuçlarına rağmen İran savaşını "cesur ve tarihi" olarak niteledi.
Dört dakikadan uzun videosunda Pentagon'u yönetme biçimini de savunan Hegseth, üst düzey Pentagon yetkililerini görevden alması, çeşitlilik girişimlerini sona erdirmesi ve trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklamasıyla övündü.
"Bana saldırıyorlar, bize saldırıyorlar çünkü etkiliyiz. Bu işe yaramayacak. Geri adım atmayacağız." diyen Savunma Bakanı, Trump'ın da iki kez azil süreciyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı: “Her şey kişiyi yıpratmaya yönelik siyasi hamlelerden ibaret. Bu, Başkan Trump'a karşı işe yaramadı, bana karşı da işe yaramayacak. Bundan emin olabilirsiniz.”
Kongre yönetiminin demokratların eline geçmesi sonrası Hegseth'i zor günler bekliyor.
"SAVAŞ SUÇU SAYILABİLİR"
Hegseth, Amerikan siyasetinde, kendi partisi içinde bile karşıtları olan kutuplaştırıcı bir figür.
Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle azledilmesi için girişimde bulunmuştu.
Görevden alınmazsa bile 3 Ocak'tan itibaren Demokratların kontrolüne geçecek Kongre'de Savunma Bakanı Hegseth'i zor günler bekliyor. Demokrat Parti, Hegseth'i ve Pentagon'daki icraatlarını soruşturma sözü verdi. Bu soruşturmaların, İran Savaşı'nı yönetme biçiminden, Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere üst düzey askeri yetkilileri görevden uzaklaştırmasına kadar pek çok konuyu kapsayabileceğini belirtiyor.
Pete Hegseth'in Ukrayna politikası ve Latin Amerika'da uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gemilerin vurulması da soruşturma konusu olabilir. Bazı Demokratlar, bu saldırıların savaş suçu sayılabileceğini savunuyor.
Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne Demokrat Temsilci Adam Smith'in başkanlık etmesi bekleniyor. Smith, İran Savaşı ile ordunun "siyaset üstü temelinin" aşınması olarak nitelendirdiği duruma kadar pek çok konuda sıkı bir denetim sözü verdi.
SENATOYA DA ATANABİLİR
Uzun süredir dolaşan bir söylenti de Hegseth'in, Tennessee Valisi seçilen Senatör Marsha Blackburn'ün yerine Senato'ya atanması. Trump'a bu konu da soruldu. "Benim haberim yok" dedi; ancak "Yaparsa çok popüler olur" diye de ekledi.
2006'da dönemin Cumhuriyetçi Başkanı George Bush da Irak Savaşı nedeniyle Kongre'yi kaybettiğinde Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'i hemen görevden almıştı.