Hegseth'ten NATO'ya mesaj. ABD, Avrupa'daki askeri varlığını gözden geçirecek

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO savunma bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, Pentagon 'un Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatacağını duyurdu.

Brüksel'deki toplantıda konuşan Hegseth, incelemenin önümüzdeki altı ay içinde gerçekleştirileceğini belirterek, Avrupa'nın kıtanın savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu gerçek bir inceleme olacak. Amaç, NATO'nun Avrupa'nın savunmasında liderliği üstlendiği ve geri dönülmez şekilde daha fazla sorumluluk aldığı bir yapıya hızla ilerlemesini sağlamak." dedi.

İRAN SAVAŞI SIRASINDA GETİRİLEN KISITLAMALARA TEPKİ

Hegseth, söz konusu değerlendirmenin ABD kuvvetlerinin üs kullanımı, erişim ve hava sahası geçiş haklarının güvence altına alınmasını amaçladığını da ifade etti.

Bazı Avrupalı müttefiklerin İran savaşı sırasında ABD kuvvetlerine yönelik kısıtlamalar getirdiğini belirten Hegseth, bu durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

ABD'li Bakan, "Bu müttefikler Amerikalı askerlerin hayatını riske attı. Bunun hiçbir mazereti yok." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA HARCAMALARI BASKISI

Washington yönetimi, gelecek ay düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları için baskıyı artırıyor.

Hegseth, ABD'nin NATO'nun yaklaşık 790 milyon dolarlık 2026 yılı idari giderlerine yaptığı katkının, müttefik ülkelerin savunma harcaması hedeflerine ulaşıp ulaşmamasına bağlı olacağını söyleyerek, "Diğer müttefikler gereken aciliyeti göstermezse, bizim katkılarımız da azalacak." dedi.