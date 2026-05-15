Helsinki'de İHA tehlikesi. Havalimanında uçuşlar durduruldu, savaş uçakları havalandı

Finlandiya 'nın başkenti Helsinki'de insansız hava aracı olduğundan şüphelenilen bir cisim nedeniyle havalimanı üç saat süreyle uçuşlara kapatıldı.

Uçuş güvenliğine olan muhtemel tehditler nedeniyle savaş uçaklarını havalandıran Finlandiya, ⁠tehdidin geçtiğine kanaat getirilmesinin ardından havalimanını kısa süre önce tekrar uçuşlara açtı.

“YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ”

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Yetkililer harekete geçti. Savunma Kuvvetleri ⁠kendi gözetim ve müdahale kapasitelerini artırdı. Herkesi yetkililerin duyurularını takip etmeye çağırıyorum." dedi.

Finlandiya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İHA tehlikesinin geçtiği belirtilerek, "Vatandaşlar güvenle okullarına ve işlerine gidebilir." denildi.