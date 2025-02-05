Hem kimliği hem de hayatı çalındı: 30 yıl boyunca kimseyi inandıramadı, akıl hastanesine kapatıldı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 59 yaşındaki bilişim uzmanı Matthew David Keirans, yıllarca William Woods adını kullanarak bir hayat sürdü. Kendi ailesini kurdu, prestijli bir işte çalıştı ve hatta Woods’un adına kredi çekti. Ancak kimliğini çaldığı gerçek William Woods için hayat kabusa dönüştü.



Kimlik hırsızlığını fark eden ve bu duruma son vermek isteyen Woods, kendi kimliğini çalmaya çalışmakla suçlandı ve sahte belge kullanmakla itham edilerek yargılandı.

HAPSE ATILDI AKIL HASTANESİNE KAPATILDI



Gerçek William Woods, hayatı boyunca zorluklarla mücadele etti. 2019 yılında bir bankaya giderek hesaplarının incelenmesini talep eden Woods'un güvenlik sorularına yanıt veremeyen banka, Woods’un gerçek kimliğine inanmadı ve sahtekar Keirans’ın beyanına güvenerek polise haber verdi.



Bu süreçte Woods, 428 gününü hapishanede ve beş ayını bir akıl hastanesinde geçirdi. Kendini savunmaya çalıştı, ancak sistem ona inanmadı. Mahkemede kimliğini ispat etmeye çalışırken hâkim ve savcılar onun delirdiğini düşündü.



Woods’un yaşadığı kabus, Iowa Üniversitesi’nden bir dedektifin olayla ilgilenmesiyle sona erdi. DNA testleri, Woods’un gerçek kimliğini kanıtladı. Keirans ise gerçeğin ortaya çıkmasıyla suçunu kabul etmek zorunda kaldı.



William Woods, hayatının büyük bölümünü onun adını kullanarak yaşayan kimlik hırsızıyla mahkeme salonunda, yüz yüze geldi.



Yıllarca süren bir kabusun ardından, 58 yaşındaki Matthew Keirans, gerçek William Woods’un kimliğini çalarak ona yaşattığı acının bedelini ödemek üzere mahkemede hesap verdi. Yargıç, Keirans'ı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.



ÖNCE KİMLİĞİNİ ÇALDI, SONRA KOPYASINI OLUŞTURDU



Keirans ve Woods’un yolları 1980’lerin sonunda, New Mexico’da bir sosisli sandviç arabasında çalışırken kesişti. Woods’a göre Keirans, bir gün cüzdanını çaldı, ancak yakalanınca geri vermek zorunda kaldı. Ancak, o kısa süre içinde sosyal güvenlik kartındaki bilgileri not almıştı. Bu bilgilerle ehliyet başvurusu yapan Keirans, Woods’un kimliğini ele geçirdi.



Keirans, 1988’den itibaren kendi adını tamamen terk etti ve Woods olarak yaşamaya başladı. Bir aile kurdu, çalıştı, kredi çekti ve yeni bir hayat inşa etti. Savcılar, Keirans’ın Woods’un adına aldığı kredilerin toplamda 200 bin doları aştığını belirtti.



Öte yandan Woods, yıllarca sokakta yaşadı. Hatta 2015 yılında popüler YouTuber FouseyTube, Woods’un yaşam mücadelesini belgeleyen videolar çekti. Bu videolar sayesinde Woods, kendi adına açılmış sahte hesapları fark etti.



Woods, yıllar sonra adını ve özgürlüğünü geri aldı. Mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçek ortaya çıktı ve gerçek önemlidir" diyerek adaletin geç de olsa sağlandığını vurguladı.