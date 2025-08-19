Hem müzakere hem bombardıman

Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderler arasında kritik zirve gerçekleşirken, cephe hattında hareketlilik devam etti.

Moskova, Rus birliklerin dün gece yaklaşık 100 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Ukrayna da aynı gün birçok yerleşim yerinin kontrolünü geri aldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus kuvvetleri ayrıca “Iskander-M” füzeleri ve insansız hava araçları kullanarak 16 Ukrayna kamyonunu imha etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, Ukrayna birliklerinin Sumi yönünde önemli ilerlemeler kaydettiğini, Rus elit birliklerine saldırdığını ve birçok yerleşim yerini geri aldığını söyledi.

UKRAYNA ORDUSU PETROL İSTASYONUNU VURDU

Kiev güçleri ayrıca Rusya'nın Tambov bölgesindeki Nikolskoe petrol pompa istasyonuna gece yarısı saldırı düzenledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, saldırının Druzhba boru hattından petrol pompalama işlemini tamamen durdurduğu belirtildi. Açıklamada, Nikolskoe tesisi, Rus ordusuna tedarik sağlayan Rusya'nın ekonomik altyapısının bir parçası olarak tanımlandı.

DRUZHBA AĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu saldırı, Ukrayna'nın geçen hafta Rusya'nın Bryansk bölgesinde bulunan ve Druzhba ağının bir parçası olan Unecha petrol pompa istasyonuna düzenlediği saldırının ardından gerçekleşti. Druzhba ağı, Rusya'nın petrolünü Orta ve Doğu Avrupa'ya taşıyan büyük bir uluslararası petrol boru hattı sistemi. Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle Rusya'dan petrol ithalatına belirli kısıtlamalar getirirken, Druzhba boru hattı yaptırımlardan muaf tutulmuştu.

"KALICI BARIŞIN ÖNEMİ GÖSTERDİ"



Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırıların, "katliamlara son vermenin, kalıcı bir barışın sağlanmasının ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altına alınmasının" ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sybiha, “Bu anlamda, Ukrayna, ABD ve Rusya liderlerinin gelecekteki toplantısı barış yolunda bir dönüm noktası olabilir” dedi.