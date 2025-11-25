Hem Romanya hem Moldova'ya yasak drone'lar düştü! F-16'lar havalandı

NATO ülkeleri Romanya ve Moldova, topraklarına insansız hava araçlarının düştüğünü açıkladı.

Bükreş, Ukrayna’da gece boyunca gerçekleşen büyük çaplı Rus hava saldırılarının ardından dört savaş uçağı görevlendirdi.

NATO üyesi Romanya ve komşusu Moldova, Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana, topraklarına düşen drone parçaları da dahil olmak üzere hava sahalarının defalarca ihlal edildiğini gördü.

MOLDOVA'DA 6 DRONE İZİNSİZ GEÇTİ

Moldovalı polis, Floresti bölgesindeki, Ukrayna sınırına komşu Cuhurestii de Jos bölgesinde bir köyün, drone parçalarının bir evin üzerine düşmesi üzerine tahliye edildiğini açıkladı. Açıklamada, “Polisin teknik patlayıcı birimi olay yerine gidiyor. Halk tahliye edildi ve bölge güvenlik altına alındı” denildi.

Toplamda altı drone'un Moldova hava sahasını izinsiz geçtiği, bunun Facebook’taki bir paylaşımda savunma bakanlığı tarafından bildirildiği ifade edildi. Dışişleri bakanlığı, Moldova hava sahasının “ciddi ihlali” nedeniyle yarın Rusya’nın büyükelçisini çağıracağını açıkladı.

Romanya’da savunma bakanı Ionut Mosteanu, ülkenin doğusunda, Moldova sınırına yakın Vaslui’de düşmüş bir drone bulunduğunu söyledi. “Ya kontrolünü kaybettiler ya da uzun süre uçtuğu için yakıtı bitti" diyen Mosteanu, "İlk değerlendirmelere göre herhangi bir patlayıcı taşıdığına dair işaret yok” diye ekledi.

İKİ F-16 UÇAĞI GÖNDERİLDİ

Romanya Savunma Bakanlığı daha önce, ilk drone'un Ukrayna’nın Vylkove bölgesinden ülkenin doğusundaki Tulcea ilinin Chilia Veche bölgesine “ulusal hava sahasını geçerek” girdiğini açıklamış, “Mihail Kogălniceanu Hava Üssü’nden iki Alman Eurofighter Typhoon uçağı durumu izlemek için havalandırıldı” demişti.

Ardından iki F-16 uçağı daha gönderildi ve savunma bakanlığı, ülkenin doğusundaki Galati bölgesinde ikinci bir drone ihlalinin tespit edildiğini ekledi.

ABD’li General Chris Donahue, Romanya’yı ziyaretinde, NATO üyelerinin dronları düşürme yeteneklerini geliştirdiklerini söyledi. General, “Bu kabiliyetin mümkün olan en hızlı şekilde kullanılabilmesi içi son aşamadayız” dedi.

Geçen hafta da Romanya, bir drone ihlali üzerine birkaç savaş uçağı kaldırmış; Moldova ise bu nedenle Rus büyükelçisini çağırmıştı.