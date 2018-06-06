Avustralya'da hepatit A virüsü bulaşan narı yiyen kişi öldü.
BBC'de yer alan habere göre, Güney Avustralya sağlık müdürlüğü yetkilisi Profesör Paddy Phillips yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadının donmuş nar taneleri yedikten sonra hepatit A virüsü kaptığını ve yaşamını yitirdiğini söyledi.
Yetkililer, Mısır'dan ithal edilen dondurulmuş nar taneleri yedikten sonra hepatit A olan 24 vakanın bulunduğunu kaydetti.
Genellikle dışkı, cinsel ilişki ve virüs bulaşmış yiyecek ve nesnelere temas yoluyla bulaşan hepatit A'nın belirtileri 15 ila 50 günde ortaya çıkıyor. Mide bulantısı, yüksek ateş ve ciltte sararma hepatit A'nın belirtileri arasında yer alıyor.
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