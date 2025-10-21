"Hepsi öldü, gelip beni alın" demişti: 6 yaşındaki Hind’i katleden İsrail askerleri açıklandı

Katar merkezli El Cezire televizyonu, Gazze'deki soykırımın en acı örneklerinden olan 6 yaşındaki Hind Receb'in katledilmesiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. El Cezire, Gazze'de 29 Ocak 2024'te, Receb ve ailesinin yanı sıra onları kurtarmaya giden sağlık yetkililerini öldüren İsrailli askerlerinin isimlerini yayınladı. "Gizli olan daha büyük" isimli programın sunucusu Tamir el-Mishal, katliama dair elinde görselli belgeler olduğunu söyledi.



Televizyondaki programda, Filistinli kız çocuğu ve ailesini bir araç içinde öldüren sorumluların İsrail'in 401. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Benny Aharon ve 52. Tabur Komutanı Daniel Ella olduğu açıklandı.



Programda ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik karadan saldırıları kapsamında bölgede katliam yapan tankçı birliklere de dikkat çekildi.

6 yaşındaki çocuk ve ailesi bu aracın içinde öldürüldü.

EMRİ KİM VERDİ?



Programa konuk olarak katılan Hind Receb Vakfının Kurucusu ve Başkanı Diyab Ebu Cahcah, "Kara saldırıları çerçevesinde Gazze kentine giren tankçı birliği 'Vampir İmparatorluğu' ismiyle anılıyordu. Birliğin komutanı ve Hind Receb isimli kız çocuğunu öldürme emrini veren ise Shaun Blass idi" bilgisini paylaştı.



Programda ayrıca İsrailli askerlerin kimliklerine ulaşıldığı ve aralarında Itai Shukerkov isimli Arjantin vatandaşı bir askerin de olduğu kaydedildi.



Hind Receb Vakfı yetkililerinden Natasha Barak da bu programda yayımlanan verilerin, Gazze'de Hind Receb, ailesini ve onları kurtarmaya gelen ambulanstaki sağlık çalışanlarını öldürenlere karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açmaya yardımcı olacağını vurguladı.



Konuyla ilgili İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ambulansla Hind'i kurtarmaya giden görevliler de İsrail askerleri tarafından öldürüldü.