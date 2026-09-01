Her 4 Norveçli'den 3'ü arkasında. Kral Haakon bugün bağlılık yemini edecek

Norveç 'te Kral Harald'ın 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen oğlu Haakon VIII, bugün parlamentoda Anayasa 'ya bağlılık yemini edecek.

53 yaşındaki yeni kralın yerel saatle 13.00'te parlamentonun ana salonunda yemin etmesi planlanıyor.

Haakon, 35 yıl boyunca tahtta kalan babası Kral Harald'ın cuma sabahı hayatını kaybetmesiyle Norveç'in yeni hükümdarı olmuştu.

MONARŞİYE DESTEK YÜKSELDİ

Kral Harald, ailesinin son dönemde karşı karşıya kaldığı bir dizi tartışmaya rağmen Norveç halkı arasında yüksek desteğe sahipti.

Kamu yayıncısı NRK tarafından yayımlanan yeni bir anket, Harald'ın ölümünün ardından monarşiye verilen desteğin daha da yükseldiğini ortaya koydu.

Hafta sonu gerçekleştirilen araştırmaya göre Norveçlilerin yüzde 72'si monarşiyi desteklediğini belirtti.

Bu oran, mayıs ayında yapılan bir önceki ankete kıyasla 8 puanlık artışa işaret etti. Böylece yaklaşık her dört Norveçliden üçü monarşiden yana olduğunu ifade etti.

KRALİYET AİLESİNDE ÇALKANTILI DÖNEM

Haakon VIII, son bir yılda çeşitli tartışmaların odağında kalan kraliyet ailesinin başına geçti.

Yeni kralın eşi Kraliçe Mette-Marit, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile geçmiş bağlantıları nedeniyle kamuoyunun yakın takibi altında.

Mette-Marit'in Haakon ile evlenmeden önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Hoiby ise iki tecavüz suçundan aldığı dört yıllık hapis cezasına yaptığı itiraz sonuçlanana kadar ev hapsinde tutuluyor.

Hoiby, pazartesi günü Kral Harald'ın naaşının Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nın şapeline taşınmasına katılanlar arasında yer aldı.

Hoiby'ye ayrıca 9 Eylül'de düzenlenecek Kral Harald'ın cenaze törenine katılması için izin verildi.

METTE-MARIT AKCİĞER NAKLİ GEÇİRDİ

Kraliçe Mette-Marit de ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Uzun süredir ciddi bir akciğer hastalığı bulunan 53 yaşındaki Mette-Marit Mette-Marit, haziran ayında akciğer nakli geçirdi.

Kraliyet ailesinin son dönemde yaşadığı tartışmalar ve sağlık sorunlarının gölgesinde tahta çıkan Haakon VIII'in parlamentoda edeceği bağlılık yemini, Norveç monarşisindeki yeni dönemin en önemli ilk adımlarından biri olacak.