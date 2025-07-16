Her 5 kişiden biri yalnız: Almanya rekora koşuyor

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede her 5 kişiden biri tek başına yaşıyor.



Ülkede 17 milyon kişinin hayatını yalnız sürdürdüğünü belirten Destatis'e göre bu sayı, nüfusun yüzde 20,6'sına denk geliyor.



Kadınlarda yüzde 21,2, erkeklerde yüzde 20 olarak belirlenen yalnız yaşayanların oranı son 20 yılda yüzde 21,8 arttı.



Almanya'da yalnız yaşayanların oranı 65 yaş üstündekilerde yüzde 34, 85 yaş üstündekilerde yüzde 56 oldu.



Yalnız yaşayan 25 ile 34 yaşlarındaki kişilerin oranı da yüzde 28 olarak belirlendi. Bunun ortalamanın üstünde olması dikkat çekti.



Açıklamada, Almanya'da yalnız yaşayanların oranının, yüzde 16,2 olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasının üstünde olduğu aktarıldı.

Sadece yüzde 27 ile Litvanya, yüzde 25,8 ile Finlandiya, yüzde 24,1 ile Danimarka, yüzde 22,3 ile Estonya ve yüzde 22,2 ile İsveç'in yalnız yaşama oranlarında Almanya'yı geride bıraktığı bildirildi.

