Her gün ölümle pazarlık: Gazzeli anneler veda ederek gidiyor

İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan birçok Filistinli ebeveyn, aç bırakılan çocuklarına yiyecek bulmak için her gün hayatlarını tehlikeye atarak çaresizce arayışa giriyor.

El Cezire'ye konuşan Zeynep Dakka adlı kadın, kaldıkları yerden her ayrıldığında çocuklarına veda etmek zorunda kaldığını ve geri dönüp dönemeyeceğini söyledi.

"Silah sesleri ve ölüm vardı, ta ki Tanrı'ya şükür biraz un bulana kadar" diyen Dakka, “Gerçekten çok mutluyum. Çocuklarıma un getirmek için ölümle karşılaştım. Her gün aç karnına uyuyorlar. İyi bir şeyler yemek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Yiyecek yardımı almaya gitmeden önce oğullarını ve kızlarını öptüğünü söyleyen Dakka, şunları anlattı: "Yiyecekle geri dönebilecek miyim bilmiyordum. Tanrıya şükür, çocuklar için fasulye ve biraz un aldım. Keşke her ülke bize un gönderse. İnsanlar yardım almaya gidiyor ve ölüyorlar. Geri dönecekler mi, dönmeyecekler mi bilmiyoruz. Ölsem bile, en önemli şey çocuklarım için un temin etmek."

181 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze'deki hastaneler son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 6 yeni ölüm kaydetti, bunlardan birinin çocuk olduğu bildirildi.

Bu, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana açlıkla ilgili nedenlerden ölenlerin toplam sayısını 181'e çıkardı. Bunların 94'ü çocuk.

Ayrıca, tıbbi kaynaklara göre, bu sabah Gazze'nin çeşitli yerlerinde İsrail saldırılarında en az 21 Filistinli öldürüldü.

