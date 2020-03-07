Her on kişiden dokuzu kadınlara karşı önyargılı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Perşembe günü yayınladığı yeni bir araştırmaya göre insanların yüzde doksanı kadınlara karşı önyargılı.



Erkeklerin yüzde 91'i ve kadınları yüzde 86'sı, siyaset, ekonomi, eğitim, şiddet veya üreme hakları konularında kadınlara yönelik bir önyargıya sahipler.



UNDP’nin ilk “cinsiyete dayalı sosyal norm endeksi” olma özelliğini taşıyan çalışma, dünya nüfusunun yüzde 80’inden fazlasını barındıran 75 ülkenin verilerinin analizleriyle hazırlandı.



Çalışmaya göre erkek ve kadınların yarısından fazlası çalışma hayatından erkeklerin daha iyi liderler olduğuna inanıyor.



Araştırmadaki 75 ülkeden sadece 6'snda kadınlara önyargı beslemeyenler çoğunluktaydı.



UNDP insani gelişme rapor ofisi direktörü Pedro Conceição, araştırma sonuçlarıyla ilgili "Hepimiz erkek egemen bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ama bu raporla birlikte bu önyargıları rakamlara dayandırabiliyoruz” dedi.



Araştırmanın sonucunda UNDP, bulgularda açıkça görülen kökleşmiş cinsiyet önyargılarına yönelik mevzuat ve politikaları yürürlüğe koymaları için hükümetlere çağrı yapıyor.

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