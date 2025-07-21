Her şey gaz yataklarıyla başladı: İsrail'in gözü 4 milyar dolarlık servette

Filistin Yönetimi'nin Gazze Denizi sahasını kullanabilmesi, Filistinlileri yardıma daha az bağımlı hale getirebilir.

Projede yer alan bir uzman ve Filistin'in kullanılmayan gaz rezervleri üzerine yeni bir kitabın yazarı olan Michael Barron'a göre, Filistin'in egemen bir devlet olarak uluslararası alanda tanınması, Gazze Denizi doğal gaz sahasını geliştirme hakkını çevreleyen yasal belirsizlikleri çözebilir.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Barron, bölgenin yaklaşık 30 trilyon metreküp doğal gaz barındırdığını ve bunun getirisinin 4 trilyon dolar olacağını tahmin ediyor.

Barron, "Bu Filistinlilieri, Katarlı veya Singaporlulara dönüştürmez ancak Filistin ekonomisinin dayandığı yabancı yardımlar yerine bağımsız bir gelir yaratabilir" dedi.

"İSRAİL ARAMA HAKKI VEREMEZ"

Sahayı geliştirme çabaları, mülkiyet konusundaki yasal anlaşmazlıklar nedeniyle yaklaşık 30 yıldır durmuş durumda. Filistinli bir insan hakları hukuku firması geçtiğimiz günlerde İtalya'nın devlete ait enerji şirketi ENI'ye bir uyarı mektubu göndererek İsrail Enerji Bakanlığı'nın altı ruhsat verdiği “G Bölgesi”nde arama yapmanın yasadışı olacağını söyledi.

Avukatlar mektuplarında, bölgenin yaklaşık yüzde 62'sinin Filistin'in hak iddia ettiği deniz alanlarında yer aldığını belirterek, “İsrail size geçerli olarak herhangi bir arama hakkı veremez ve siz de geçerli olarak böyle bir hak elde edemezsiniz” diyor.

FİLİSTİN, BM ANLAŞMASINI 2015'TE İMZALADI

Filistin, denizcilik sınırlarını ve özel ekonomik bölgesini, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Deniz Yasası Anlaşması'na (UNCLOS) taraf olduğunda ilan etti ve 2019'da da ayrıntılı hak talebinde bulundu. İsrail ise UNCLOS'u imzalamadı. Yasal mektuptan bu yana ENI, İtalya'daki baskı gruplarına “henüz lisansların verilmediğini ve hiçbir keşif faaliyetinin devam etmediğini” bildirdi.

İSRAİL'DEN MISIR'A, ORADAN AVRUPA'YA

90 kilometre uzunluğundaki boru hattı, İsrail'in Aşkelon kentinden Mısır'ın Ariş kentine gaz taşıyor ve burada işlenerek sıvılaştırılmış doğal gaz haline getirilip Avrupa da dahil olmak üzere ihraç ediliyor.

Barron, “1993 yılında kabul edilen Oslo Anlaşmaları, Filistin Ulusal Yönetimi'ne karasuları, toprak altı, petrol ve gaz arama konusunda yasama yetkisi ve bu konuda lisans verme yetkisini açıkça vermektedir” dedi.