Her şey gaz yataklarıyla başladı: İsrail'in gözü 4 milyar dolarlık servette

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Barron, bölgenin yaklaşık 30 trilyon metreküp doğal gaz barındırdığını ve bunun getirisinin 4 trilyon dolar olacağını tahmin ediyor.

Projede yer alan bir uzman ve Filistin 'in kullanılmayan gaz rezervleri üzerine yeni bir kitabın yazarı olan Michael Barron'a göre, Filistin'in egemen bir devlet olarak uluslararası alanda tanınması, Gazze Denizi doğal gaz sahasını geliştirme hakkını çevreleyen yasal belirsizlikleri çözebilir.

ARAFAT'IN GÜNDEMİYDİ



Doğal kaynaklar üzerindeki kontrolün, Filistin lideri Yaser Arafat'ın devlet kurma gündeminin önemli bir unsuru olduğunu hatırlatan Barron, "İsrail'in Filistin kaynaklarını sömürmesi çatışmanın merkezi bir parçasıydı ve öyle olmaya devam ediyor" diye ekledi.



Gazze Deniz sahasında 2000 yılında British Gas'ın özelleştirilen dev bir kolu olan BG Gas grubu ile Filistin Konsolide Müteahhitler Şirketi'nin ortak girişimiyle gaz keşfedildi. Plan, gazın Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali tarafından kullanılarak bölgenin uzun süreli enerji sıkıntısına son verilmesiydi.



Barron, The Gaza Marine Story adlı kitabında projenin kaderinin, İsrail'in bir yandan Filistinlileri İsraillilerden ayırmaya çalışırken diğer yandan Filistinlilerin İsrail'e bağımlılığını nasıl artırmaya çalıştığının bir göstergesi olduğunu yazıyor.



ANLAŞMA İMZALANDI, SALDIRI BAŞLADI



Hamas'ın 2007 yılında Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmesinin ardından İsrail, gelirin Hamas'ın eline geçmesini istemediğinden projeyi engelledi ve BG grubunun projeyi askıya almasına ve sonunda da projeden çekilmesine neden oldu. Haziran 2023'te İsrail, Mısırlı EGAS şirketinin sahayı geliştirme planlarını onayladı ancak sonra İsrail'in Gazze'deki saldırıları başladı.



Gazze Denizinde sadece 30 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu tahmin ediliyor. Bu da İsrail'in kendi karasularında bulunan 1000 metreküpten fazla doğal gazın çok küçük bir kısmı.



Barron, İsrail'in kendi gaz kaynaklarına sahip olduğunu ve birleşik yönetime sahip bir Filistin devleti tanındığı sürece, İsrail'in Filistin'in en büyük doğal kaynağını kullanmasını engellemek için hiçbir nedeni ya da yasal hakkı olmayacağını söyledi.