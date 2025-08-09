Her şeye rağmen görev başındalar: Filistinli doktorlar aç ve bitkin

İsrail'in sistematik olarak aç bıraktığı Gazze'deki sağlık çalışanları ve doktorlar, insani görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.



Gazze'deki doktorlar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu dünyada benzeri görülmemiş bir iş yoğunluğu ve stres altında. Buna bir de 2 Mart'tan bu yana uygulanan "aç bırakma" politikası eklenmiş durumda.



"Hayat kurtarma" gibi kutsal görevleri olan doktorlar ve sağlık çalışanları, verdikleri kilolar nedeniyle artık ayakta durmakta bile güçlük çekiyor. Bu durum da verdikleri hizmeti ve doğal olarak hastaları etkiliyor.



MESAİ YOK, 24 SAAT ÇALIŞIYORLAR



Gazze kentinin batısındaki Nasr semtinde bulunan Göz Hastanesi Anestezi Bölümü Başkanı İyad Ebu Kirş, sağlık çalışanlarının saldırılar boyunca ve özellikle de sınır kapılarının tamamen kapanmasından sonra yaşadıkları zorlukları anlattı.



Saldırıların öncesiyle kıyaslandığında hastanelerde artık mesai sisteminin işlemediğini, sürekli hasta ve yaralı akışı olduğu için 24 saat çalıştıklarını kaydeden Ebu Kirş, sağlık çalışanlarının iş yoğunluğundan ötürü çok yorgun olduğunu dile getirdi.



Doktorların hayat kurtarırken odaklanmaları gerektiğini ancak günde sadece bir öğün yiyebildikleri için zorlandıklarını ifade eden Ebu Kirş, şöyle devam etti:



"Psikolojik bunalım yaşarken işe konsantre olmanız çok zor ama ne yapabiliriz halkımız bize muhtaç diyoruz, işimize devam ediyor ve tüm zorluklara katlanıyoruz."



EVE NE ZAMAN DÖNECEKLERİNİ BİLMİYORLAR



Sağlık çalışanlarının hastaneye gelmeden önce erkenden kalkıp ailelerine yiyecek ve su bulmak zorunda kaldığını çünkü yoğunluktan ötürü bir daha eve ne zaman döneceklerini bilmediklerini kaydeden Ebu Kirş, "Bu durum sağlık çalışanlarını ve dolayısıyla hastaları etkileyen bir durum. Bu durum devam ederse hastaların çoğu ya hayatını ya da uzuvlarını kaybedecek" uyarısında bulundu.



ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktalarının açılmasından sonra yaralı sayısında artış olduğunu ifade eden Ebu Kirş "doktorların hastaları bırakıp çıkmaya gönüllerinin elvermediğini ve çok bitkin düştükleri için onlara da serum takmak zorunda kaldıklarını" dile getirdi.

