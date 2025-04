Her üç dakikada bir can kaybı: Dünyanın en ölümcül yolları

Hindistan’da trafik kazaları günlük yaşamın acı bir parçası haline geldi. Yolcu otobüslerinin uçurumlardan yuvarlandığı, sarhoş sürücülerin yayaları ezdiği, motosikletlerin büyük araçlar tarafından devrildiği haberler, her sabah ülkenin gazetelerinde manşetleri yer alıyor.



Sadece 2023 yılında, Hindistan yollarında 172 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu da her gün ortalama 474 ölüm, yani yaklaşık her üç dakikada bir can kaybı demek.



Henüz resmi rapor açıklanmasa da, Karayolu Taşımacılığı ve Otoyollar Bakanı Nitin Gadkari, Aralık 2023’te düzenlenen bir yol güvenliği etkinliğinde bu çarpıcı tabloyu kamuoyuyla paylaştı.



10 bin çocuk hayatını kaybederken, okul ve kolej çevresinde yaşanan kazalar 10 bin kişinin daha ölümüne yol açtı. 35 bin yaya ise trafik içinde can verdi. En çok kayıp ise iki tekerlekli araç kullanıcılarında yaşandı. Kazaların en yaygın nedeni: Aşırı hız.



Güvenlik önlemlerinin eksikliği de ciddi kayıplara yol açıyor. 54 bin kişi kask takmadığı, 16 bin kişi ise emniyet kemeri kullanmadığı için hayatını kaybetti.



YETERSİZ EĞİTİM, DENETİM VE ALTYAPI

Kazaların yüde 13’ü geçerli ehliyeti olmayan veya yalnızca öğrenci ehliyetiyle araç kullanan sürücüler tarafından gerçekleştiriliyor. Ülkedeki araçların büyük bir kısmı ise güvenlik sistemlerinden yoksun.



Hindistan’ın trafiği yalnızca motorlu taşıtlarla değil; bisikletler, el arabaları, hayvanların çektiği araçlar ve yayalarla dolu. Bu karmaşa, kazaların temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.



YOL TASARIMI HAYAT KURTARIYOR

Bakan Gadkari, kazaların temel sebebinin sadece sürücü hatası değil, kötü yol mühendisliği olduğunu söylüyor. Delhi Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Geetam Tiwari, çarpışma bariyerleri, orta refüjler ve yol yüzeylerinin çoğunun hatalı tasarlandığını belirtiyor.



Bazı kırsal bölgelerde, sürekli asfalt yenilemeleri sonucu yolun kenarları yol seviyesinden 20 santimetreye kadar alçakta kalıyor. Bu da özellikle motosiklet sürücüleri için ölümcül sonuçlar doğuruyor.



KAĞIT ÜZERİNE GÜVENLİ, GERÇEKTE TEHLİKELİ

Yol güvenliğiyle ilgili standartlar yazılı olarak güçlü olsa da, uygulamada büyük eksiklikler bulunuyor. İhaleler genellikle sadece yapılan kilometreye göre ücretlendiriliyor; güvenlik standartlarına uymak çoğu zaman cezai yaptırımı olmayan bir detay.



YENİ YOLLAR, YENİ TEHLİKELER

Bakan Gadkari, 25 bin kilometrelik iki şeritli yolları dört şeride çıkarmayı hedefleyen bir plan açıkladı. Ancak uzmanlar bu planın kazaları azaltmak yerine, trafik hızını artırarak yeni tehlikelere yol açabileceği görüşünde.



Chicago Üniversitesi’nden Kavi Bhalla, Hindistan'ın Batı tarzı otoyolları taklit ettiğini, ancak bu yolların gerektirdiği güvenlik mühendisliği ve veri altyapısından yoksun olduğunu vurguluyor.



Uluslararası Yol Federasyonu, yol güvenliği için “5E” stratejisini uygulamaya koydu: Yol mühendisliği, araç mühendisliği, eğitim, denetim ve acil tıbbi bakım. Zamanında müdahale edilebilseydi, ölümlerin %50’si önlenebilirdi.



“Daha fazla yol inşa etmek, büyüme için önemli. Ancak bu, yayaların ve bisikletlilerin hayatı pahasına olmamalı.” diyen Bhalla’ya göre Hindistan’ın önce güvenlik odaklı bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. Aksi halde, yollar daha düzgün olacak ama daha fazla insan ölecek.