Her yıl 1 milyon kişi tüberkülozdan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü, tüberküloz hastalığına ilişkin güncel durum hakkında bilgilendirme yaptı.

(DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tüberküloz, her yıl 1 milyon kişinin ölümüne yol açan dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığıdır" dedi.

Kluge, ilaç direnci, tüberküloz-HIV koenfeksiyonu ve sağlık bakımına eşitsiz erişimin yanı sıra yetersiz finansmanın krizi daha da derinleştirdiğini belirtti.

DSÖ, 12 Kasım'da yayımladığı "2025 Küresel Tüberküloz Raporu"nda, 2024'te 1 milyon 200 binden fazla kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 10 milyon 700 bin kişinin bu hastalıktan etkilendiğini bildirmişti.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüberkülozun küresel yükündeki düşüşler ve hastalığa karşı sağlanan ilerlemelerin olumlu bir gelişme olduğuna değindi.

Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı: "Ancak ilerleme zafer değil. Veremin önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasına rağmen her yıl 1 milyondan fazla can almaya devam etmesi vicdansızlıktır. DSÖ, ülkelerle birlikte kaydettiği ilerlemeyi sürdürmek ve 2030'a kadar veremin sona ermesine giden yolu hızlandırmak için çalışıyor."

TÜBERKÜLOZ NEDİR?

Verem hastalığı, yani tıbbi adıyla tüberküloz (TB) hava yoluyla bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığı. Mycobacterium Tuberculosis isimli bakterilerden kaynaklanan bu hastalık tedavi edilebilir ve aşı ile önlenebilir.

Verem, havaya salınan mikroskobik damlacıklar yoluyla insandan insana yayılan bakterilerden kaynaklanır. Bu salınma, bir kişi güldüğünde, hapşırdığında, konuştuğunda, öksürdüğünde, şarkı söylediğinde veya tükürdüğünde gerçekleşebilir.