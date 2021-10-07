Her ay 30 bin kahve kapsülü çöpe gidiyor, 500 yılda yok oluyor

İngiliz paketleme firması Packaging Online tarafından yapılan yeni bir araştırma, kahve makinelerinde kullanılan kapsüllerin doğaya zarar veren en kötü atıklardan biri olduğunu ortaya çıkardı.

Kapsüllerin doğada yok olma süresinin plastik şişeleri ve metal kutuları geçerek 500 yılı bulduğu görüldü.

Packaging Online’ın genel müdürü Tom Wood, ‘’Plastik çözünebilir materyaller, karton kutu ve kağıt gibi daha sürdürülebilir seçeneklerle karşılaştırıldığında, materyal kullanımı ve atık hakkında daha sorumlu olunması gerektiğini gösteriyor’’ dedi.

KAPSÜLLERİ GERİDÖNÜŞTÜRMEK ZOR



Kapsüllerin bu kadar dayanıklı yapılmalarının nedeni ise kahve yapım sürecinde yüksek basınca maruz kalınca bozulmalarının önüne geçmek olarak açıklandı. Plastiğin alüminyumla kaplanmasıyla elde edilen kahve kapsüllerinin bu iki materyalini ayırmak zor olduğundan, geridönüştürülmelerinin de zorlaştığı belirtildi.



Araştırmacılar, 2 ayda çözünebilen ya da tekrar kullanılabilen paslanmaz çelik kapsüller gibi çevre dostu seçeneklerin tercih edilebileceğini kullanıcılara hatırlattı.



CAMIN YOK OLMASI 1 MİLYON YIL SÜRÜYOR



Çalışmada ayrıca, insan yapımı materyallerden üretilmiş çeşitli ürünlerin doğada çözünmesinin ne kadar sürdüğüne de yer verildi. Buna göre camın 1 milyon yıldan fazla çözünme süresiyle doğada yok olması en uzun süren materyal olduğu görülürken, ikinci sırayı 500 yıl ile kahve kapsülleri aldı. Buna karşılık cam, gezegende en fazla geridönüştürülen materyal olarak öne çıktı.