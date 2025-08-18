Herkes ondan korkuyor: Askeri üste UFO istilası bekleyen milyoner

Bazı milyonerler paralarını yatlara, golf tatillerine ya da bir futbol kulübüne yatırırken, William Sachiti çok daha farklı bir yol seçti.

EN GELİŞMİŞ UFO AVLAMA MERKEZİ



Zimbabwe doğumlu İngiliz mucit ve girişimci olan Sachiti, eski bir Soğuk Savaş dönemi RAF üssünü satın alarak burayı hem yaşam alanına hem de dünyanın en gelişmiş UFO avlama merkezine dönüştürdü.



41 yaşındaki Sachiti, daha önce İngiltere’nin ilk yasal otonom arabasını geliştiren The Academy of Robotics şirketini kurmuş, robot ve yapay zeka projeleriyle öne çıkmıştı. Ancak şimdi Norfolk’taki eski RAF Neatishead üssünde kurduğu yeraltı sığınağında “RadarBot” adını verdiği yapay zeka ile gökyüzünü izliyor.

ESKİ RADAR SİSTEMİNİ CANLANDIRDI



Eski radar sistemini yeniden canlandıran Sachiti, uydular ve uçaklardan yayılan sinyalleri kullanarak 150–250 millik bir alandaki tüm hareketleri tespit edebildiğini söylüyor.

Geliştirdiği yazılımı herkesin ücretsiz indirebilmesi için de internet sitesine açtı.

"SİLAH ÜRETMEK İSTEMİYORUM"



Çocukluk yıllarında Zimbabwe’de tanık olunan ünlü Ruwa UFO vakasından etkilendiğini anlatan Sachiti, motivasyonunu “Biraz eğlenmek, biraz da insanlara gökyüzünü takip etme imkanı sağlamak” diye özetliyor.



Her ne kadar ortaya çıkardığı sistemin askeri amaçlarla kullanılabileceği düşünülse de, Sachiti “Ben silah üretmek istemiyorum. Bu gerçekten bir UFO avlama makinesi” diyerek amacının yalnızca merak ve teknoloji tutkusundan ibaret olduğunu vurguluyor.

