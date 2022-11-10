Herzog, sağcı bakan konusunda uyarırken mikrofonu açık kaldı: Tüm dünya endişeli

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni kurulacak hükümet hakkında parti yetkilileriyle görüşme yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı, Bakan olmaya hazırlanan Ben-Gvir'in aşırı sağcı tutumları için "Bütün dünya endişeli" dedi. Mikrofonun açık olduğunu farketmeyen Herzog, "Tüm dünyanın endişe duyduğu bir ortağınız var. Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum. Sorun çıkarmak istemiyorum" dedi. Toplantının sonunda Herzog, Mescid-i Aksa konusunda sorun yaşayacaklarını belirterek, "Bu kritik bir konu" dedi. "Yahudi Gücü” partisi lideri Ben-Gvir, gelmiş geçmiş en aşırı sağcı siyasetçisi olarak nitelendiriliyor.