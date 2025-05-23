Hesap verme sırası Kim Jong Un'da: Tutuklama emri iddiası

Uluslararası Ceza MahkemesiKuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yargılanabileceğini belirterek, "Zamanı geldi" dedi.



UCM'nin 125 üye ülkesi, Lahey merkezli mahkemenin kurulmasını sağlayan anlaşma olan Roma Statüsü'nü imzaladıkları için hakkında karar bulunan liderleri tutuklamakla yükümlü.

DÜNYANIN EN CİDDİ SUÇLARI KOVUŞTURULUYOR



2002'de kurulan UCM, bireyleri en ciddi suçlardan dolayı kovuşturur: savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlar.



Tutuklama emirlerine tabi tutulan son liderler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yer alıyor



Bu yükümlülük, ülkeleri AB üyesiyken iddia edilen suçları işleyen kişileri de kapsıyor. Örneğin, Mart ayında ülkesinin yetkilileri tarafından tutuklanarak Lahey'e nakledilen eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin durumu böyle.



RUSYA'YA YARDIM BAŞINI YAKACAK



2009-2015 yılları arasında UCM başkanlığını yürüten Song Sang-hyun, Seul'de düzenlenen bir insan hakları konferansında konuştu.



Yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rusya'ya yaptığı askeri yardım nedeniyle Kim Jong Un'un mahkemeye sevk edilmesi için koşulların olgunlaştığını söyledi.



Kuzey Kore, geçen yılın sonlarında Rusya'ya asker konuşlandırmaya başladı ve Kursk bölgesinde aylarca süren Ukrayna karşı saldırısı sırasında Moskova güçlerine katıldı. İki hükümet, geçen ayın sonuna kadar Kuzey Kore askerlerinin sahadaki varlığını resmen kabul etmedi.



UKRAYNA'NIN ŞİKAYET HAKKI VAR



Song, konuşlandırmanın Ukrayna'ya mahkemeye şikayette bulunma konusunda hukuki zemin sunduğunu da söyledi.



Mahkemenin kendi soruşturmasını başlatabileceğini belirten yetkili, Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre, "Ukrayna'nın şikâyette bulunması çok ideal olurdu" dedi.

