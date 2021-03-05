Her yıl 900 milyon tondan fazla yiyecek çöpe gidiyor

Rapor için BM ile işbirliği yapan Wrap adlı hayır kurumunun başkanı Richard Swannell BBC’ye yaptığı açıklamada, küresel gıda israfının önceden tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

23 MİLYON TIR YEMEK



Swannell, "Her yıl boşa harcanan 923 milyon ton gıda, 40 ton kapasiteli 23 milyon kamyonu dolduracak kadar büyük. Bir uçtan bir uca yedi kez dolaşmaya yetecek kadar devasa” ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte gıda israfı probleminin önceden sadece tüketicilerin ihtiyacından daha fazlasını satın alabildiği zengin ülkelere özgü olduğu düşünülüyordu. Ancak bu araştırma, zengil, yoksul fark etmeksizin her ülkede "önemli boyutlarda gıda atığı” buldu.

GIDA İSRAFI SADECE ZENGİN ÜLKELERE ÖZGÜ DEĞİL



UNEP sözcüsü Martina" Düşük gelirli ülkelerde, enerjiye erişim eksikliği nedeniyle soğuk zincir tam olarak güvence altına alınamıyor. Bu gıdaların bozulup atılması için temel bir neden. Yenilebilir gıda israfı ile kemikler ve deniz kabukları gibi yenmeyen kısımları birbirinden ayıran veriler yalnızca yüksek gelirli ülkeler için mevcut. Ancak, düşük gelirli ülkelerin büyük olasılıkla çok daha az yenilebilir yiyecekleri israf ettiklerini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



DÜNYA GENELİNDE 700 MİLYON İNSAN AÇ

Milyonlarca ton yiyecek atılırken, tahmini 690 milyon insan açlıktan etkilendi. Bu sayının pandeminin ardından keskin bir şekilde artması bekleniyor. İnsanların yaşamı boyunca ortalama 70 bin kez yemek yediğini, bunun da yaklaşık 25-30 ton yiyeceğe denk geldiği düşünüldüğünde israf edilen gıdanın 300 milyon insana hayat boyu yetebileceği görülüyor. Yıllık bazda düşünüldüğünde ise dünyadaki herkesin ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla yiyecek üretildiği görülüyor.

SERA GAZLARININ YÜZDE 10'UNU OLUŞTURUYOR



Diğer taraftan UNEP icra direktörü Inger Andersen bu yılın sonlarında yapılacak küresel iklim ve biyolojik çeşitlilik zirvelerinin öncesinde, ülkeleri atıklarla mücadele etme taahhüdünde bulunmaya ve 2030 yılına kadar yarıya indirmeye çağırdı:



"İklim değişikliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik ve atıklarla mücadele konusunda ciddileşmek istiyorsak, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, hükümetler ve vatandaşlar gıda israfını azaltmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır" dedi.



Swannell ise "Atık gıda, sera gazı emisyonlarının yüzde 8-10'undan sorumludur, bu nedenle gıda atığı bir ülke olsaydı, gezegendeki en büyük üçüncü sera gazı yayıcısı olurdu" değerlendirmesini yaptı.



GIDA İSRAFINDA COVİD-19 ETKİSİ



Wrap tarafından yapılan araştırmaya göre, corona virüs karantinaları esnasında gıda atığı seviyeleri 2019'a kıyasla yüzde 22 oranında düşürdü.Buna ise, evlerde yemek yenmesi, yemeğin toplu pişirlmesi ve planlı satın alma gibi faktörler etki etti. Bunda ayrıca karantinada ünlü şefler tarafından yapılan yemek pişirmeyle ilgili sosyal medya paylaşımları da etkili oldu

ÇOCUK İŞÇİLİKTEN HARVARD'A