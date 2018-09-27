İdlib mutabakatının uygulamaya konması için çalışmalar sürüyor. Burada kritik nokta İdlib'in büyük çoğunluğunu elinde tutan Heyet Tahrir Şam'ın mutabakata uyup uymayacağı. Bu konuda örgütten bir açıklama gelmedi.



Ancak muhalifler, Heyet Tahrir Şam'ın karara uyacağı görüşünde.



Reuters haber ajansının muhaliflere dayandırdığı habere göre, Tahrir Şam bölgedeki Türk askeri yetkililer ile temas kurdu ve anlaşmaya uyacağının sinyalini verdi.



Başka bir muhalif yetkili de silahlarını teslim etme zorunluluğu olmadığı için Heyet Tahrir Şam'ın anlaşmaya uymasının beklendiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters haber ajansına verdiği demeçte silahli gruplarin İdlib'ten çıkmaya başladığını belirtmişti.



Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakata göre, radikal muhaliflerin ekim ortasına kadar bölgeden ayrılmasının sağlanması gerekiyor.



Ayrıca İdlib'in etrafında Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 17 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde, "İdlib mutabakatını" imzalamıştı.

