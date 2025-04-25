Heykel parasıyla estetik yaptırmıştı: Trump’tan Cumhuriyetçi siyasetçiye af

ABD Başkanı Donald Trump, eski Nevada eyalet vekillerinden Michele Fiore’yi affetti. Fiore, öldürülen bir polis memurunun anısına yapılacak bir heykel için kullanılması gereken parayı estetik cerrahi de dahil olmak üzere kendi kişisel masrafları için kullanmıştı.

Ekim ayında altı kez “para transferi kaçakçılığı” ve bir kez “kaçakçılık maksatlı komplo” suçundan suçlu bulunan Fiore, gelecek ay görülecek ceza duruşması öncesinde tutuksuz yargılanıyordu.



TRUMP’TAN “TAM VE KOŞULSUZ AF”



CBS News haber kanalının aktardığına göre, Las Vegaslı siyasetçinin avukatları, perşembe günü yaptıkları başvuruda duruşma tarihinin “boşaltılmasını” talep etti. Avukatların başvurusunda Trump’ın bir gün önce imzaladığı “tam ve koşulsuz af” da yer aldı.



Trump’a desteğiyle bilinen Fiore, Facebook’tan yaptığı açıklamada, Trump’a minnettar olduğunu belirtti, ABD hükümetini ve “seçilmiş medya organlarını hayatını hedef almak ve dağıtmak için on yıldır devam eden komplonun bir parçası olmakla” suçladı.



“CEBİNİ DOLDURMAK İÇİN TRAJEDİYİ KULLANDI”



Trump, Ocak 2025’te ikinci kez resmen göreve geldikten sonra ilk gününde 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını ile bağlantılı olarak hüküm giyen ve yargılanan yaklaşık bin 500 kişiyi affetmişti.



Federal savcılar, 54 yaşındaki Fiore’nin yargılaması sırasında, siyasetçinin 2014 yılında görev başındayken öldürülen Las Vegaslı bir polis memuru için yapılacak heykelde kullanılmak üzere toplanan 70 bin dolardan fazla paranın bir kısmını kendisi için kullandığını iddia etmişti. Siyasetçinin parayı estetik ameliyat olmak, kirasını ödemek ve kızının düğününü yapmak için kullandığı ileri sürülmüştü. Savcı Dahoud Askar, “Michele Fiore, ceplerini doldurmak için bir trajediyi kullandı” diye konuşmuştu.



DEMOKRAT PARTİ’DEN TEPKİ



2012-2016 yılları arasında Nevada Eyalet Meclisi’nde görev yapmış olan Fiore’nin evi kampanya harcamalarıyla bağlantılı olarak 2021 yılında FBI tarafından aranmıştı.



Demokrat Parti’nin Nevada eyalet örgütünden Hilary Barrett, AP’ye yaptığı açıklamada, Trump’ın af kararının “pervasız” bir karar olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin “yüzüne inmiş bir tokat” olduğunu söyledi.

