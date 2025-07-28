"Hiç kemiği kırılmamış" kişilerle ilgili üç tuhaf teori

Hayatı boyunca hiç kemiğini kırmayan insanlar zaman zaman bu durumu bir “şans” olarak değerlendirir.



Ancak sosyal medyada bu konuda farklı ve sıra dışı teoriler de dolaşıyor. TikTok’ta sosyal medya kullanıcıları, bir kişinin hiçbir kemiğini kırmamış olmasının ardında üç ruhani neden olabileceğini öne sürdü: ruhani koruma, iyi karma ve geçmiş yaşam travmaları.

ÜÇ BÜYÜK TEORİ SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR



İlk teoriye göre bu kişiler, “yüksek güçler” tarafından korundukları için fiziksel travmalardan neredeyse tamamen uzak kalıyor.



İkinci teori, kişinin sahip olduğu iyi karmanın onu zararlardan koruduğunu savunuyor. Üçüncü ve son teori ise bu kişilerin önceki yaşamlarında büyük travmalar yaşadığı ve bu hayatta benzer acılardan “muaf” tutuldukları yönünde.

PEKİ BİLİM NE DİYOR?



Ancak sağlık uzmanları, bu açıklamaların aksine, kemiğin kırılıp kırılmamasında ruhani etkilerden çok bilimsel faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor.



Doktor Suhail Hussain, kemik kırılma olasılığının tamamen rastlantısal ya da ilahi bir korumanın sonucu olmadığını söyledi.

KEMİKLER NEDEN KIRILIR?



Hussain’e göre, genetik yapı, yaşam tarzı ve beslenme gibi unsurlar kemik sağlığını belirleyen temel faktörler arasında. Örneğin, bazı kişilerin kemik yoğunluğu genetik olarak daha düşük ve bu da kırılma riskini artırıyor.



Ayrıca sigara kullanımı, alkol tüketimi ve fiziksel hareketsizlik gibi yaşam tarzı faktörleri kemik kırılma riskini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Beslenme de kemik sağlığı açısından kritik önem taşıyor.



Sonuç olarak, hiç kemiğinizi kırmadıysanız bu durum metafizik bir korunmadan çok genetik mirasınız, yaşam alışkanlıklarınız ve sağlıklı beslenme düzeninizle ilgili olabilir.