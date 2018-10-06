Polis, otobüsün Himalayalar'da keskin virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığını kaydetti.

Kaza sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'da her yıl trafik kazalarında 110 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.