Polis, otobüsün Himalayalar'da keskin virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığını kaydetti.
Kaza sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 17 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hindistan'da her yıl trafik kazalarında 110 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.
Himalayalar'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
Anadolu AjansıDünya
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi öldü.
Polis, otobüsün Himalayalar'da keskin virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığını kaydetti.