Hindistan basınında yer alan habere göre polis yetkilileri, otobüsün Himalayalar'da keskin virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığını kaydetti.
Kaza sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların helikopterle civardaki hastanelere götürüldüğü bildirildi.
Hindistan'da her yıl trafik kazalarında 110 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.
Himalayalar'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 22 ölü
Anadolu AjansıDünya
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 22 kişi öldü.
Hindistan basınında yer alan habere göre polis yetkilileri, otobüsün Himalayalar'da keskin virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığını kaydetti.