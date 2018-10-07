Hindistan basınında yer alan habere göre polis yetkilileri, otobüsün Himalayalar'da keskin virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığını kaydetti. 

Kaza sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların helikopterle civardaki hastanelere götürüldüğü bildirildi.

Hindistan'da her yıl trafik kazalarında 110 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.