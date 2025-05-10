Hindistan, 24 havalimanının kapalı kalma süresini uzattı

Ülkede, Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Mayıs'a kadar kapalı kalması planlanan 24 havalimanının yeni kararlar doğrultusunda 15 Mayıs'a kadar işletilmeyeceğini bildirildi.



Karar, Chandigarh, Srinagar, Amritsar, Ludhiana, Bhuntar, Kishangarh, Patiala, Shimla, Jaisalmer, Pathankot, Jammu, Bikaner, Leh ve Porbander gibi şehirlerdeki 24 havalimanını kapsıyor.



Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik 7 Mayıs’ta Hint ordusunun komşu ülkeye düzenlediği hava saldırılarıyla doruğa çıktı. Saldırılarda Keşmir’de 25 Hintli ve bir Nepalli hayatını kaybetti.



1947’den beri Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle defalarca savaşın eşiğine gelen iki ülke de nükleer silahlara sahip. Hindistan Pakistan’ı Keşmir’de ayrılıkçı şiddeti körüklemekle suçluyor.