Hindistan, 6 hafta sürecek genel seçimler için sandık başında

PARTİLER 543 SANDALYE İÇİN YARIŞIYOR



Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan'da parlamentonun Eyaletler Meclisi ve Halk Meclisi olmak üzere iki kanadı bulunuyor. Seçimleri beş yılda bir yapılan Halk Meclisinde 545 sandalye yer alıyor.



Seçimlerde partiler Halk Meclisinin 543 sandalyesini kazanmak için yarışacak. Meclisin 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi de "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor.



Kalan 2 sandalyenin sahibiyse cumhurbaşkanı tarafından ülkedeki İngiliz toplumu üyeleri arasından seçiliyor.



Bir siyasi partinin veya ittifakın hükümet kurabilmesi için en az 272 sandalye kazanması gerekiyor. Çoğunluğu elde eden parti hükümeti kurarak adaylarından birini başbakan olarak atıyor.



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Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da seçimlerin tek bir günde yapılması ülkenin büyüklüğü, personel sayısı ve güvenlik nedenleriyle mümkün değil.



Ülkedeki 28 eyalet ile 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimlerde oy kullanma süreci yaklaşık 6 haftayı buluyor.



Halk, ilk aşaması bugün başlayan seçimlerde 26 Nisan, 7, 13, 20, 25 Mayıs ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak.



Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip ülkede 497 milyonu erkek, 471 milyonu kadın yaklaşık 968 milyon seçmen bulunuyor. Bunlardan 18 milyonu ilk kez oy kullanacak.



Seçimlerde 15 milyon kadar seçim ve güvenlik görevlisi çalışacak.

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Ülkede 2019'da yapılan son seçimde Halk Meclisinde 303 milletvekili kazanarak iktidara gelen Modi, bu seçimde de yeniden iktidara gelmek için yarışacak.



Hindistan'da yapılan anketlerin çoğu Modi'nin rahatça kazanacağını öngörüyor.



Şubat başında yerel basın kuruluşu India Today tarafından düzenlenen "Mood of the Nation Poll" anketinde, iktidar partisinin genel seçimlerde ezici çoğunluk elde edeceği sonucu çıkmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin