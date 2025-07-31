Hindistan, ABD'nin F-35 teklifini reddetti

Hindistan, Washington'ın savunma ithalatını artırma yönündeki artan baskılarına rağmen F-35 savaş uçağı satın almakla ilgilenmediğini ABD yetkililerine bildirdi.



Bloomberg'in haberine göre konuya yakın yetkililer, görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmaması kaydıyla, Washington'ın devam eden çabalarına rağmen, Modi hükümetinin yakın vadede ABD'den herhangi bir büyük yeni savunma alımına girişmesinin muhtemel olmadığını söyledi.



Konunun, Başbakan Narendra Modi'nin Şubat ayında Beyaz Saray'a yaptığı ziyaret sırasında gündeme geldiği ve Başkan Donald Trump'ın daha geniş bir stratejik ve savunma ortaklığının parçası olarak F-35'i bizzat teklif ettiği bildiriliyor.



Bunun yerine Hintli yetkililer, Yeni Delhi'nin teknoloji paylaşımına, yerel üretime ve yerli yetenek geliştirmeye vurgu yapan bir savunma tedarik modeline bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti.



Bloomberg'e konuşan bir yetkili, "Hükümet, savunma ekipmanlarının yurt içinde ortaklaşa tasarlanıp üretilmesine odaklanan bir ortaklığa daha fazla ilgi duyuyor" dedi.