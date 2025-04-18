Hindistan Başbakanı Modi, Elon Musk ile görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Elon Musk ile telefonda görüştü.

Hindistan Başbakanı Modi, Elon Musk ile görüştü

Başbakanı Narendra Modi ve ABD Başkanı 'ın kıdemli danışmanı ’ın, telefonda görüştüğü bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Modi, Musk ile iki ülke arasında teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliği imkanlarını görüştüklerini vurgulayarak, Hindistan'ın bu alanlarda ABD ile iş birliğini geliştirmede kararlı’olduğunu aktardı.

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