Hindistan Başbakanı Modi ilk kez Ukrayna'da: Zelenski ile görüşecek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Ukrayna Demiryolu Şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde Modi'nin Kiev'deki demir yolu istasyonunda yetkililerce karşılanması yer alıyor.



İkili ve çok yönlü işbirliğinin ele alınacağı görüşme sonucunda Ukrayna ile Hindistan arasında bir dizi belgenin imzalanması bekleniyor.

İLK UKRAYNA ZİYARETİ



Başbakan Modi'nin ülkede gerçekleştireceği temaslar, ikili ilişkilerin tarihinde Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmasıyla dikkati çekiyor.



Modi, Ukrayna'da devam eden çatışmanın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüşlerini paylaşma fırsatını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Bir dost ve ortak olarak bölgede barış ve istikrarın bir an önce geri gelmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.