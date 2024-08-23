Hindistan Başbakanı Modi ilk kez Ukrayna'da: Zelenski'ye "barış mesajı" götürdü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Modi, burada Zelenski ile bir araya geldi. İki lider başkent Kiev’de bulunan Şehitlik Sergisi’nde, Rusya ile devam eden savaşta hayatını kaybeden çocukları andı.

Modi görüşmede Zelenski'ye Rusya ile görüşme çağrısı yaptı ve barışın sağlanmasına yardımcı olacak bir "dost" gibi davranmayı teklif etti.

Modi, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Ukrayna'ya giden ilk Hindistan başbakanı oldu.



Ziyaret, Ukrayna güçlerinin 6 Ağustos'ta girdiği Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırılarını sürdürdüğü ve Rus askerlerinin Ukrayna'nın doğusunda ilerlediği hareketli bir dönemde gerçekleşiyor.



"BARIŞ MESAJI" İLE GİTTİ

Görüşme sonrası gazetecilere yapılan ortak açıklamada Modi, Kiev'e barış mesajı ile gittiğini söyledi ve Rusya ile Ukrayna arasında ilk fırsatta diyalog kurulması çağrısında bulundu.



Hindistan başbakanı, "Çözüme giden yol ancak diyalog ve diplomasi ile bulunabilir. Biz de vakit harcamadan bu yönde ilerlemeliyiz. İki taraf da birlikte oturup bu krizden bir çıkış yolu bulmalı" dedi.



Modi, "Hindistan'ın barışa yönelik her türlü çabada aktif rol almaya hazır olduğu konusunda sizleri temin etmek isterim. Eğer kişisel olarak bunda bir rol sahibi olabilirsem, bir dost olarak sizi temin etmek isterim, bunu yapacağım" diye ekledi.

KİEV İÇİN ÖNEMLİ ZİYARET

İki lider de ziyareti "tarihî" olarak nitelerken, gazetecilere konuşan Zelenski, "Bu ziyaret oldukça dostane ve tüm Ukraynalılar için önemli" dedi.



Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak ise Modi'nin Kiev ziyaretinin

Hindistan'ın Rusya üzerinde "hakikaten belli bir nüfuzu" olmasından dolayı önemli olduğunu söyledi.



Geçmişte Rusya'yla yakın ticari ve askerî ilişkileri olan Hindistan, savaşta ölen sivillere karşı açıktan eleştirilerde bulunmuştu.



Fakat Hindistan, işgal sonrası Batı ülkeleriyle ticari ilişkileri sonlanan ve bu ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya'yla ticari ilişkilerini geliştirmiş ve daha önce nadiren Rus petrolü satın alan Hintli petrol rafinerileri, savaş sonrasında Rusya'nın denizden en çok petrol ihraç ettiği müşterileri olmuştu.