Hindistan Başbakanı Modi, Netanyahu'yu ateşkese çağırdı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Görüşmenin ardından Modi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü" vesilesiyle kendisini arayan Netanyahu'ya ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti.



Telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gerilimin azaltılmasının değerlendirildiğini aktaran Modi, "Tüm esirlerin serbest bırakılması, ateşkes anlaşmasının yapılması ve insani yardımın sürdürülmesi çağrımızı yineledik" ifadesini kullandı.

