ABD Başkanı Donald Trump Teksas'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ağırladı. Modi'nin ziyareti Başkan Trump için seçim mitingine dönüştü.



Houston'da 50 bin kişilik "Modi'ye selam" etkinliği düzenleyen Trump Hindistan Başbakanı Modi ile samimi pozlar verdi. Trump'a hayran olduğunu söyleyen Modi, "Aslında onu takdime gerek yok. Size dostum ve büyük bir Amerikan başkanı olan sayın Donald Trump'ı takdim ediyorum" dedi.



Hint asıllı Amerikalılardan oluşan kalabalığa seslenen Trump iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Trump, Modi'ye övgülerde bulundu.



Trump, "Burada bulunan herkese teşekkür ederim. Özellikle büyük bir adama, büyük bir lidere, Hindistan'ın lideri dostum Başbakan Narendra Modi'ye teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından kalabalığı selamlayan Trump ve Modi uzun süre el ele yürüdü.



Hindistan Başbakan Modi'nin desteğiyle Trump'ın bölgedeki Hint asıllı seçmenlerin oylarını toplamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.



Trump Demokratların kalesi konumundaki Houston'da son seçimlerde ancak oyların yüzde 25'ini alabilmişti.

