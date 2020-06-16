Hindistan Çin sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

Çatışma tartışmalı Keşmir bölgesinde yaşandı.

1947'den beri Hindistan, Pakistan ve Çin arasında anlaşmazlık konusu Ladakh'da iki ülke askerleri karşı karşıya geldi.

Çin askerleriyle çıkan çatışmada 3 Hindistan askeri öldü.

Çin, yaşanan gerilimiden Hindistan'ı sorumlu tuttu. Hint birliklerinin sınırı geçerek Çin askerlerine saldırdığı iddia edildi.

Hindistan ise Çin'i tartışmalı Ladakh bölgesine binlerce asker yollamakla suçluyor.

Son dönemde iki ülke arasında tansiyon giderek yükselirken on yıllardır ilk kez Çin ve Hindistan arasındaki çatışmada kayıp verildi.



Hindistan, Çin'i 38 bin kilometre karelik alanı işgal etmekle ve bölgeye binlerce asker yollamakla suçluyor.

İki ülke arasında sınır anlaşmazlığını çözmek için 30 yıldır süren görüşmelerden sonuç alınabilmiş değil.