Hindistan corona virüs yüzünden ülkeye girişleri yasakladı

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da hükümet corona virüsü kapsamında alınan önlemleri genişletiyor.



1,3 milyar nüfuslu ülkede, Yeni Delhi hükümeti Hindistan’ı turistlere kapattı. Yasak çerçevesinde var olan vizeler de 15 Nisana kadar iptal edildi.



Diplomatlar, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda çalışanların yasaktan muaf olacağı bildirildi. Ancak yasak halihazırda ülke dışında yaşayan Hindistanlıları da kapsıyor.



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DÜNYANIN EN KALABALIK 2. ÜLKESİ

Kilometrekare başına 420 insanın düştüğü ülkede şu ana kadar 81 corona vakası tespit edilirken bir kişi de hayatını kaybetti.

Ancak uzmanlar Hindistan sağlık sistemindeki temel eksikliklere dikkat çekerek corona virüsün ülkede çok hızlı bir şekilde yayılabileceği uyarısını yapıyor.



Yasalar gereği Hindistan asıllı kişiler vizeye ihtiyaç duymadan ülkeye girebiliyordu ancak yeni önlemler onların ülkeye girişini de sonlandırıyor. Hindistan kökenli insanlar ülkeye gelen turistlerin yüzde 50’sini oluşturuyor.



Hindistan hükümeti ilk önlemlerini 5 Şubat’ta açıklamıştı. İtalya, İran, Çin, Güney Kore, Fransa, İspanya ve Almanya’dan gelen kişiler karantinaya alınıyordu. Hükümet geçen hafta salgından en çok etkilenen beş ülke Çin, Güney Kore, İtalya, İran ve Japonya’dan ziyaretleri durdurmuştu.



Hükümet ayrıca ülke dışına çıkmak isteyen Hindistanlılara da planlarını gözden geçirmeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.