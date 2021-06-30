Hindistan, Covid hastalarında görülen yeni bir belirti bildirdi

Geçtiğimiz aylarda önce yıkıcı bir corona virüs dalgasıyla mücadele eden daha sonra kara mantar hastalığının arttığı Hindistan’da, corona virüs sonrası yeni bir komplikasyonun ortaya çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada, hastaların ilk Covid teşhisinden ortalama 20 ila 30 gün sonra karın ağrısı ve dışkıda kanama gibi semptomlarla hastaneye başvurduğu bildirilirken, virüsü atlatan kişilerden birinin, "ağır kanama ve şiddetli Covid sonrası oluşan göğüs hastalığı" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

ntv.com.tr 30.06.2021 - 12:06

Hindistan, Covid hastalarında görülen yeni bir belirti bildirdi

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Corona virüs ile mücadele sürecinin ardından kara mantar vakalarının arttığı Hindistan’da, corona virüs hastalarında yeni bir komplikasyonunun görüldüğü bildirildi.

Ulusal başkent Delhi’deki bir hastane tarafından yapılan açıklamada corona virüs testi pozitif çıkan hastalarda Sitomegalovirüs adı verilen bir virüs ile ilişkili rektal kanama vakası görüldüğü aktarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, bu kişilerden birinin, "ağır kanama ve şiddetli Covid sonrası oluşan göğüs hastalığı" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

20 İLA 30 GÜN SONRA GÖRÜLÜYOR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Anil Arora, hastaların ilk Covid teşhisinden ortalama 20 ila 30 gün sonra karın ağrısı ve dışkıda kanama gibi semptomlarla hastaneye başvurduklarını söyledi.

Arora, Sitomegalovirüsün vücutta asemptomatik bir biçimde var olduğunu söylerken, bir kişinin bağışıklığı tehlikeye girdiğinde semptomların ortaya çıktığını söyledi.

Dr. Anil Arora, “Covid-19 ve tedavisinde kullanılan ilaçlar bağışıklığı etkileyerek kişiyi diğer enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getiriyor” diye konuştu.

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