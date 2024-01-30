Hindistan donanması 19 Pakistan vatandaşını korsanlardan kurtardı

Hindistan'a ait bir savaş gemisi Somalili korsanlar tarafından kaçırılan balıkçı teknelerindeki 19 Pakistan vatandaşını kurtardı.



Donanmadan yapılan açıklamada, bunun Hindistan Donanması tarafından 36 saat içinde bölgede gerçekleştirilen ikinci kurtarma operasyonu olduğu belirtildi.



Hint savaş gemisi "INS Sumitra", pazartesi günü İran bayraklı balıkçı gemisi "FV Al Naeemi"yi 19 kişilik Pakistanlı mürettebatı rehin alan 11 korsandan kurtardı.



Bir donanma sözcüsü, sosyal medyada geminin pazartesi günü durdurulduğunu ve "INS Sumitra" üyelerinin korsanları hem mürettebatı hem de gemiyi serbest bırakmaya zorladığını açıkladı.

KIZILDENİZ'DE SAVAŞ GEMİLERİ



İkinci kurtarma görevi, "INS Sumitra"nın yine Somalili korsanlar tarafından kaçırılan İran bayraklı başka bir balıkçı gemisi olan "FV Iman"ın SOS çağrısına yanıt vermesinden bir gün sonra gerçekleşti.



Hindistan donanması askerleri, kaçırılmalarından bir gün sonra pazartesi günü erken saatlerde 17 İran uyruklu balıkçıyı kurtardı.



İsrail'in Gazze'deki savaşı denizde dalga etkisi yaratırken Husi gruplarına karşı Hindistan, Kızıldeniz çevresinde çok sayıda savaş gemisi konuşlandırdı ve isyancıların ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı koymak için gözetimi artırdı.



Ancak Hindistan, Husi güçlerine karşı karşı saldırılarda yer alan Amerikan ve İngiliz savaş gemilerine katılmaktan kaçınıyor.

