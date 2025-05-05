Hindistan hava savunması yüksek alarm durumunda

The Times of India gazetesinin haberine göre, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan ile gerginliğin sürdüğü Hindistan'da Başbakan Modi, Hava Kuvvetleri Komutanı Singh ile görüştü.



Singh, Modi ile yaptığı görüşmede, hava savunma ağının yüksek alarm seviyesinde tutulduğu bilgisini paylaştı.

SAVAŞ UÇAKLARI FÜZELERLE DONATILDI

Batı sınırı boyunca uzun menzilli görev uçuşları yapan kuvvetlerin operasyonel hazırlık durumu hakkında Modi'ye bilgi veren Singh, bölgedeki hava üslerinde Operasyonel Hazırlık Platformlarının (ORP) sayısının artırıldığını kaydetti.



Hindistan'ın çok yönlü görev kapasitesine sahip Rafale savaş uçakları, 300 kilometrenin üzerindeki menziliyle "Scalp" seyir füzeleri ve 120 ila 150 kilometre menzile sahip gelişmiş "Meteor" füzeleriyle donatılmış durumda.