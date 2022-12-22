Hindistan, havalimanlarında uluslararası yolculara rastgele Covid-19 testine başladı

Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni uygulamayı duyurdu.



Mandaviya, Çin'de artan Covid-19 vakalarının ardından havalimanlarında uluslararası yolculara rastgele Covid-19 testi yapmaya başlandığını kaydetti.



Eyalet hükümetlerine de kentlerdeki muhtemel Covid-19 vakalarına dair tedbirli davranmaları çağrısında bulunan Bakan Mandaviya, halka maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye etti.



Salgında en fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da 2022 başından itibaren maske yasağı kaldırılmış, Covid-19 tedbirleri de hafifletilmişti.



Yaklaşık nüfusu 1,4 milyarı bulan ülkede 2,2 milyardan fazla Covid-19 aşısı yapılmıştı.



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