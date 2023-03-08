Hindistan ile Fransa ilk kez ortak askeri tatbikat düzenliyor

Hindistan Ordusu Güney Komutanlığının Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hint Ordusu ile Fransız Ordusu arasındaki ilk ortak askeri tatbikat FRINJEX 2023, Thiruvananthapuram'da başladı. Tatbikat, iki ulusun orduları arasındaki ortak çalışma ve sinerjiyi artırmayı hedefliyor." denildi.



Savunma Bakanlığı tarafından 6 Mart'ta yapılan açıklamada, dün başlayan 2 günlük tatbikatın Kerala eyaletinin başkenti Thiruvananthapuram'daki Pangode Askeri Üssü'nde yapılacağı belirtilmişti.



Açıklamada, iki ordunun ilk kez ortak tatbikat düzenlediği bilgisine yer verilmişti.



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