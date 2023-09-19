Hindistan ile Kanada arasında suikast krizi: Diplomatlar ihraç edildi

Nijjar, 18 Haziran’da Kanada’da Vancouver'ın yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Surrey kentinde bir Sih tapınağı dışında, maskeli iki silahlı kişi tarafından aracında vurularak öldürülmüştü.



Hindistan daha önce Nijjar'ın ölümüyle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.



Trudeau'nun sözleri sonrası Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İddialar saçma ve maksatlı" denildi.



ABD'den yapılan açıklamada ise Kanada'nın iddialarının "çok kaygı verici" olduğu belirtildi, faillerin adalet önünde hesap vermelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.



Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolie, Trudeau'nun konuşması sonrası, üst düzey bir Hint diplomatı sınır dışı ettiklerini açıkladı.



Jolie, adını açıklamadığı diplomatın, Hindistan Dış İstihbarat Servisi'nin araştırma ve analiz departmanında görevli olduğunu söyledi.