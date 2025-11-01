Hindistan istihbaratı, Pakistanlı balıkçıyı kullanmış: Askeri üniforma kaçırması istenmiş

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Pakistanlı bir balıkçının Hindistan Sahil Güvenliği tarafından yakalandıktan sonra Hindistan istihbarat servisi için zorla çalıştırıldığını açıkladı.



Tarar’ın aktardığına göre Sindh eyaletinin Thatta bölgesinden balıkçı İjaz Mallah, Eylül ayında denizde avlanırken Hindistan Sahil Güvenliği tarafından gözaltına alındı ve “belirsiz bir yere” götürülerek baskı altında Hindistan istihbaratı için bazı görevleri yerine getirmeye zorlandı.

"PROPAGANDA SAVAŞININ PARÇASI"

Balıkçıya, istenilen işleri yapmadığı takdirde iki ila üç yıl hapis cezası alacağı söylendi. Serbest bırakılmasının ardından Pakistan’a dönen Mallah’tan, Pakistan Donanması, Kara Kuvvetleri ve Sindh Rangers personeline ait üniformalar ve isimlikler temin etmesi istendi. Tarar, bunun “Pakistan’a karşı yürütülen bir propaganda savaşının parçası” olduğunu öne sürdü.



Pakistan güvenlik birimleri, Mallah’ın bu talimatları yerine getirmeye çalıştığı sırada onu izlemeye aldı. Tarar, balıkçının ayrıca Pakistan parası, sigara, kibrit, çakmak ve SIM kartları satın almakla görevlendirildiğini belirtti. Mallah’ın, Hindistan’a doğru yola çıktığı sırada denizde yakalandığı ve üzerinde bu eşyaların ele geçirildiği açıklandı.



Basın toplantısında, Mallah’ın Hindistanlı bir “bağlantısıyla” yaptığı iddia edilen ses kaydı ve kendi itiraf videosu da gösterildi. Videoda Mallah, Hindistan sahil güvenliği tarafından yakalandıktan sonra gizli bir hapishanede sorgulandığını, “hapis korkusu ve vaat edilen para karşılığında” işbirliğini kabul ettiğini söyledi.



Tarar, olayın “Hindistan’ın Pakistan’ı itibarsızlaştırmaya yönelik yeni bir planı” olduğunu savunarak, “Bu durum Hindistan’ın Pakistan’a karşı yürüttüğü dezenformasyon kampanyasının çarpıcı bir örneğidir” dedi.

PARA TRANSFERİ KAYITLARI BULUNDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Tallal Chaudhry ise, balıkçı ile Hindistanlı yetkililer arasında 95 bin rupi değerinde para transferine ilişkin kanıtların bulunduğunu ileri sürdü. Olayın, Hindistan donanmasının Gujarat kıyılarında sürdürdüğü tatbikatlarla bağlantılı olabileceği de öne sürüldü.



Tarar, “Kulbhushan Yadav vakasından sonra şimdi de sıradan balıkçıları kullanıyorlar. Güvenlik güçlerimiz bu komploları boşa çıkarmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.