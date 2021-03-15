Hindistan kripto para ticaretini yasaklıyor mu?

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede kripto para ticareti ve madenciliğinin yasaklanacağı bildirildi. Yasağın yürürlüğe girmesinin, yalnızca Hindistan'ı değil harici global piyasaları da etkileyeceği öngörülüyor.

ntv.com.tr 15.03.2021 - 14:49 | Son Güncelleme : 15.03.2021 - 15:10

Hindistan kripto para ticaretini yasaklıyor mu?

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Kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklama hazırlıklarıyla gündeme gelen Hindistan hükümeti, konuyla ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada, Güney Asya ülkesinde milyonlarca kripto para yatırımcısını elindeki tüm mal varlığını satmaya mecbur kılacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 

Kripto para ticaretini resmi olarak yasaklamaya hazırlandıklarını söyleyen Hindistan hükümet yetkilileri, tasarının yasalaşması halinde Hindistan'da kripto para bulundurmanın, madenciliğinin, ticaretini ve transferini yapmanın suç sayılacağını ifade etti.

HİNDİSTAN, KRİPTO PARAYI YASAKLAYAN İLK BÜYÜK EKONOMİ OLMA ADAYI

Yatırımcıların mal varlıklarını elden çıkarması konusunda esneklik tanıyacak olan hükümet, tasfiye işlemleri için yatırımcılara altı ay süre tanıyacak. Bu sürenin sonunda hala kripto para ticaretini sürdüren yatırımcılar yasa kapsamında cezalandırılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hükümet yetkilisi, yasa üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve bu sebeple kamuya açık hale gelmediğini belirtti.

Başbakan Narenda Modi ve hükümetinin mecliste çoğunluğa sahip olması, kripto para yasağının yasalaşmasına kesin gözüyle bakılmasına sebep oluyor. Tasarı yasalaştığı takdirde, Hindistan kripto parayı yasaklayan ilk büyük ekonomi vasfına sahip olacak.

HİNDİSTAN'IN KRİPTO PARA SERVETİ 1,4 MİLYAR DOLAR

Himayesinde bulunan kripto para varlıklarının tümünü dışarı çıkarmak istese de bu Hindistan hükümeti için pek kolay olmayacak. Edinilen bilgiye göre, Hint ülkesinde 8 milyon kripto para yatırımcısı bulunuyor. Ülkede toplam 1,4 milyar dolar seviyesinde kripto para olduğu iddia ediliyor.

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