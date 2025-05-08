Hindistan neden saldırılarına "Sindoor Operasyonu" adını verdi?

Hindistan ve Pakistan arasında uzun süredir devam eden yüksek tansiyon, askeri çatışmaya dönüştü. Hindistan ordusu, Pakistan toprakları ile Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde belirlenen hedeflere yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon başlattığını duyurdu. Operasyon , "Sindoor" adıyla kamuoyuna açıklandı. Hint basınında yer alan haberlere göre bu ismin seçilmesinde sembolik bir anlam var.

SİNDOOR NEDİR? NEDEN SİNDOOR OPERASYONU?



Sindoor, Hindu evli kadınların alınlarına ve saçlarına sürdüğü kırmızımsı toz pigmentinin Hintçe adıdır. Genellikle evliliğin bir sembolü olarak kabul edilir. Kadının eşinin hayatta olduğunu ve evli olduğunu gösterir. Evliliğe kutsallık atfeden bu gelenek, Hindistan’ın pek çok bölgesinde hâlâ yaşatılmaktadır. Dolayısıyla Hindistan ordusunun saldırıya "Sindoor Operasyonu" adını vermesi, bu kültürel anlamlar üzerinden bir mesaj içeriyor:



Hindistan ordusu, Pahalgam’daki militan saldırısına karşı adaletin "yerine getirildiğini" söyleyerek X (eski Twitter) platformunda bu tozun fotoğrafını paylaştı.



Hindistan medyası, operasyonun isminin, saldırıda eşlerini kaybeden kadınlara ithafen seçildiğini yazdı.