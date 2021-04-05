Hindistan, Nijerya'ya 100 bin doz Covid-19 aşısı bağışladı

Hindistan hükümeti tarafından Nijerya'ya bağışlanan 100 bin doz corona virüs aşısı başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Anadolu Ajansı 05.04.2021 - 02:03

Hindistan, Nijerya'ya 100 bin doz Covid-19 aşısı bağışladı

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Hindistan'ın, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Nijerya'ya 100 bin doz aşı bağışladığı bildirildi.

Hindistan'ın Abuja Büyükelçisi Abhay Thakur, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan hükümetinin gönderdiği 100 bin doz aşının başkent Abuja'daki Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansı'na (NPHCDA) teslim edildiğini belirtti.

Thakur, Nijerya'ya sağlanan bu aşıların, iki ülke arasındaki yakın dostluğun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Nijerya, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) toplam 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısını teslim almıştı.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Covid-19 aşısı kampanyası kapsamında 700'den fazla kişiye aşı yapıldı.

Nijerya'da salgının başından bu yana 163 bin 113 kişi virüse yakalandı, bunlardan 151 bin 853'ü sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 58 kişi yaşamını yitirdi.

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