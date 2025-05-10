Hindistan-Pakistan gerilimi: Pakistan'ın misillemesi başladı

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın bir kez daha füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Askeri üslere düzenlenen saldırıda can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Pakistan da, devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Hindistan'a karşı beklenen misilleme saldırısı başladı.



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