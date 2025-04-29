Hindistan-Pakistan gerilimi tırmanıyor: Modi'den ordusuna "Tam yetki"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçen hafta Keşmir’de 26 sivilin öldüğü saldırıya karşılık vermesi için orduya "operasyonel özgürlük" verdi. Modi’nin bu açıklamayı, salı günü gerçekleştirdiği gizli güvenlik zirvesinde yaptığı bildirildi.

ASKERİ HAZIRLIKLAR ARTIYOR

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Modi'nin silahlı kuvvetlere saldırıya nasıl, ne zaman ve nerede yanıt vereceklerine dair tam yetki verdiği aktarıldı. Hükümet, Modi’nin Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Rajnath Singh ile yaptığı toplantının görüntülerini de yayınladı.



Aynı gün, Hindistan ordusu ile Pakistan ordusu arasında Keşmir’deki fiili sınır olan Kontrol Hattı (LoC) boyunca yeniden silahlı çatışmalar yaşandı. Hindistan, Pakistan'ı "sebepsiz ateş açmakla" suçlarken, Pakistan da bir Hint insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti. Yeni Delhi ise bu iddia hakkında herhangi bir yorum yapmadı.



Hindistan, 22 Nisan'da Keşmir'in turistik Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 sivilin öldüğü saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutarken, İslamabad suçlamaları reddetti. Olayın ardından taraflar sadece sınırda değil, diplomatik alanda da karşı karşıya geldi. Karşılıklı vatandaş sınır dışı etme, diplomatik açıklamalar ve kara sınır kapısının kapatılması gibi adımlar atıldı.



Başbakan Modi, saldırının sorumlularını ve destekçilerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bulacaklarını belirterek, “Dünyaya sesleniyorum: Hindistan, her bir teröristi ve destekçisini tanıyacak, takip edecek ve cezalandıracak. Onları dünyanın öbür ucuna kadar kovalayacağız” dedi.