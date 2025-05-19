Hindistan-Pakistan geriliminde yeni perde: Influencer gözaltına alındı

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde düzenlenen saldırının ardından Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği saldırılar ile tırmanan Hindistan-Pakistan gerilimi sürüyor. Hindistan polisi, “seyahat influencer’ı” Jyoti Malhotra’yı “casusluk” iddiasıyla gözaltına aldı. Hindistan’ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde yaşayan YouTuber, iddiaya göre daha önce sık sık komşu ülke Pakistan’a seyahat etmiş, son seyahatini ise Mart 2025’te yapmıştı.



BBC’nin haberine göre, Haryana polisi, genç kadının Pakistan Yüksek Komisyonu’ndan bir yetkili ile temas halinde olduğunu iddia etti. Söz konusu Pakistanlı yetkili, bu ay başında Hindistan’dan sınır dışı edilmişti. Malhotra’nın babası ise kızının casus olduğu iddialarını reddederek kızının gerekli izinleri aldıktan sonra Pakistan’a gittiğini söyledi.



POLİS, PAHALGAM SALDIRISI İLE OLASI BAĞLANTISINI ARAŞTIRIYOR



Malhotra, sosyal medya hesaplarında kendisini “eski fikirlere sahip modern bir kız” sözleriyle tarif ediyor. YouTube’da 377 bin abonesi olan kadının Instagram’da da 133 bin takipçisi var.



Malhotra’nın paylaşımlarında, Hindistan’daki pek çok yerin yanı sıra Bangladeş, Çin, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Endonezya gibi ülkeleri ziyaret ettiği görülüyor. Hindistanlı yetkililer, Malhotra’ya sorgu sırasında dünya seyahatlerini nasıl finanse ettiği sorusunu yöneltti. Polise göre, yaptığı seyahatler, bilinen gelir kaynaklarını aşıyordu.



“PAKİSTAN İSTİBARAT AJANLARIYLA TEMAS HALİNDE”



Polis, Malhotra’nın “Pakistan istihbarat ajanları” ile temas halinde olduğunu ve bir Pakistan vatandaşı ile sürekli temas halinde olduğunu ileri sürdü. Hindistan polisi, Malhotra’nın, Yeni Delhi’nin Islamabad'la bağlantısı olduğunu iddia ettiği ve iki ülke arasındaki gerilimin fitilini ateşleyen Pahalgam saldırısı ile olası bağlantısını da araştırıyor.



Haryana Emniyet Müdürlüğü’nden Shashank Kumar Sawan, Malhotra’nın diğer YouTube influencer’ları ile temas içinde olduğunu, sponsorlu seyahatlerle Pakistan’a gittiğini söyledi.



İki ülke arasındaki gerilim tırmanırken, polisin influencer’ın temas halinde olduğunu söylediği Pakistanlı yetkili Ahsan-ur-Rahim’den 13 Mayıs’ta ülkeyi terk etmesi istenmişti.

